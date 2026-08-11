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Progres Pembangunan Gedung DPRD DIY Sudah 84 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 – 19:10 WIB
Progres Pembangunan Gedung DPRD DIY Sudah 84 Persen - JPNN.com Jogja
Penampilan terbaru gedung DPRD DIY. Foto: Humas DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Progres pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta terus dipantau perkembangannya.

Terkini, progresnya telah mencapai 84 persen, sedikit melampaui target yang ditetapkan.

Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono mengatakan proses pekerjaan akan terus dikawal.

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"Semoga sampai dengan selesai nanti 6 Desember 2026 sesuai dengan target dan dimudahkan serta aman," katanya, Selasa (11/8).

Progres ke depannya diharapkan tetap berjalan optimal sesuai yang ditargetkan di awal.

"Progres realisasi 84,832 persen, progres rencana 84,137 persen, deviasi plus 0,695 persen," kata Yudi.

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Saat ini bagian luar gedung, halaman dan area pendukung masih terus dikerjakan.

Sedangkan bagian dalam berupa selasar, lantai atas hingga skylight sudah mendekati bentuk akhir bangunan. (mcr25/jpnn)

Proses pembangunan gedung DPRD DIY saat ini sudah mencapai 84,8 persen. Melampaui target yang ditetapkan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   DPRD DIY pembangunan gedung dprd diy progres gedung baru DPRD DIY

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