Proyek PSEL di DIY Disebut Sesuai Standar Eropa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan bekerja sama pengembangan megaproyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman menandatangani kerja sama tersebut di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (11/8).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan langkah ini akan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah selama di Jogja.

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"Pengembangan PSEL ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubah sampah yang selama ini dipandang sebagai persoalan lingkungan menjadi sumber energi yang memiliki nilai manfaat," kata Sri Sultan.

Keterlibatan pihak ketiga dinilai sebagai langkah tepat dalam menghadirkan solusi keterbatasan pemerintah daerah dalam menangani sampah.

"Intervensi investasi pihak ketiga diperlukan karena kapasitas daerah terbatas," katanya.

Direktur Investasi Danantara Indonesia Fadli Rahman mengatakan proyek PSEL ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada kuartal III atau kuartal IV tahun 2028.

Akhir tahun ini proyek PSEL di DIY direncanakan memasuki tahap groundbreaking.