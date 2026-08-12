RSUD Wonosari Didesak Tingkatkan Kualitas Layanan SDM dan Etika Petugas

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - RSUD Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diminta untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga memprioritaskan pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembenahan SDM dianggap penting karena status rumah sakit milik daerah tersebut naik dari tipe C menjadi tipe B.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kenaikan kelas rumah sakit harus diimbangi secara seimbang oleh perubahan etika, komunikasi, dan kedisiplinan para petugas medis maupun nonmedis.

Menurutnya, yang naik tidak boleh hanya sebatas fasilitas, melainkan juga standar pelayanan SDM di dalamnya.

"Jadi, yang naik bukan hanya fasilitas, tetapi juga pelayanan sumber daya manusianya," katanya.

Bupati Endah menyoroti pentingnya kecerdasan spiritual, ketulusan melayani, hingga kedisiplinan mendasar, seperti kepatuhan mengenakan seragam.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat masih ditemukannya keluhan dari masyarakat mengenai pola komunikasi petugas yang perlu menjadi perhatian serius manajemen rumah sakit.

"Dukungan dari semua unsur komite, manajemen, dan tenaga kesehatan penting untuk diperkuat guna menciptakan lingkungan rumah sakit yang sehat," ujarnya.

Direktur RSUD Wonosari dr. Diah Prasetyorini memaparkan bahwa jumlah kunjungan pasien sepanjang periode Januari hingga Juni 2026 mengalami fluktuasi.