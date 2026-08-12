Perusahaan di Sleman Salurkan TJSP 2026, Ada Beasiswa hingga Wifi Gratis

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Sleman menyalurkan bantuan dalam program Gebyar TJSP Merdeka 2026 di Pendopo Parasamya pada Rabu (12/8).

Total ada 49 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP dan menyalurkan bantuan sosial tahun ini.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan bantuan diberikan kepada sekitar 250 penerima manfaat.

"Baik itu untuk beasiswa dari sekolah dasar hingga kuliah, terus pertanian, sembako. Tadi ada yang baru, yaitu Wifi," kata Danang.

Menurutnya, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, pelaku UMKM hingga penyandang disabilitas.

Untuk memastikan penerimaan bantuan tepat sasaran, Danang mengatakan pemberiannya dilakukan berdasarkan data dan diawasi secara langsung.

Dia menegaskan bahwa TJSP ini merupakan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan usahanya di Kabupaten Sleman.

Laba yang dapatkan sekian persennya nanti disalurkan melalui program TJSP tersebut yang dikelola di bawah naungan Bappeda Sleman. (mcr25/jpnn)