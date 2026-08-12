Begini Hitung-hitungan Danantara Soal Manfaat PSEL di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengalkulasi bahwa proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menghasilkan daya listrik yang cukup untuk memasok kebutuhan sekitar 15 ribu rumah. Fasilitas ini dirancang untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi lokal.

Direktur Investasi Danantara Fadli Rahman menyampaikan hal tersebut seusai melangsungkan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta pada Selasa (12/8).

Dalam penjelasannya, Fadli mengatakan operasional PSEL Yogyakarta nantinya membutuhkan pasokan minimal seribu ton sampah per hari yang bersumber dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

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Volume seribu ton sampah harian tersebut diperkirakan bakal menghasilkan daya listrik berkisar antara 18 hingga 20 megawatt secara konsisten, bergantung pada rancangan teknis fasilitas.

"Rata-rata memang seribu ton sampah itu setara dengan 18 sampai 20 megawatt, tergantung dari desain itu sendiri. Jadi, listrik yang dihasilkan bisa melistriki sekitar 15 ribu rumah di kawasan Yogyakarta," kata dia.

Energi listrik yang diproduksi selanjutnya akan dibeli dan dikelola oleh PT PLN (Persero) sebelum didistribusikan ke jaringan masyarakat, yang ditandai melalui perjanjian kerja sama khusus antara pemerintah dan PLN.

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Mekanisme skema jual beli listrik ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, tarif pembelian listrik dari PSEL disepakati sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh) untuk jangka waktu kerja sama selama 30 tahun.