Diterjang Gelombang Tinggi Pantai Pandansimo, 3 Rumah Rata dengan Tanah

jogja.jpnn.com, BANTUL - Gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Pandansimo, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul. Peristiwa yang terjadi akibat siklus gelombang tinggi pantai selatan ini mengakibatkan delapan bangunan semipermanen terendam, serta tiga rumah warga roboh hingga rata dengan tanah.

Gelombang mencapai puncaknya pada Selasa (11/8) dengan ketinggian diperkirakan mencapai tiga hingga empat meter, jauh di atas ketinggian normal yang biasanya hanya berkisar satu hingga dua meter.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah IV DIY Sigit Prasetya mengatakan fenomena gelombang tinggi di pantai selatan DIY ini merupakan siklus tahunan yang berulang.

"Paling tinggi kemarin Selasa (11/8), bisa mencapai tiga sampai empat meter. Normalnya hanya satu hingga dua meter tinggi ombaknya," ujar Sigit pada Rabu (12/8).

Mendapat laporan kejadian, tim SRI DIY bergerak cepat ke lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan memandu proses evakuasi. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Dari tiga rumah yang mengalami kerusakan paling parah hingga ambruk, diketahui hanya satu rumah yang berpenghuni.

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Selain memastikan keselamatan warga, personel SRI turut membantu mengevakuasi barang-barang berharga dan peralatan elektronik yang masih dapat diselamatkan sebelum memelihara kebersihan area sekitar.

Salah seorang korban terdampak, Sutini (50), menceritakan detik-detik mencekam saat gelombang menerjang kediamannya sekitar pukul 07.00 WIB.