1.000 Difabel Baca Teks Proklamasi Bahasa Isyarat di Titik Nol Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suasana kawasan Titik Nol Kilometer Malioboro, Kota Yogyakarta, tampak berbeda pada Rabu sore (12/8). Seribu difabel berkumpul untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menggunakan bahasa isyarat secara serentak. Aksi kolosal ini berhasil memecahkan rekor dan dicatatkan resmi oleh Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengapresiasi tinggi inisiatif tersebut. Namun, beliau menekankan bahwa esensi utama dari acara ini melampaui sekadar pencapaian rekor semata.

"Hari ini kami menyaksikan pembacaan teks proklamasi menggunakan bahasa isyarat oleh seribu difabel. Tentu ini adalah inisiatif yang sangat layak kami apresiasi bersama," ujar Paku Alam X di Yogyakarta.

Menurut Paku Alam X, ketika teks bersejarah proklamasi diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, hal itu tidak hanya menunjukkan kemampuan menerjemahkan kata menjadi gerakan.

Lebih dari itu, aksi ini menegaskan bahwa semangat kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan milik seluruh warga negara tanpa terkecuali.

"Kemajuan suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dibangun, tetapi juga oleh sejauh mana setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk hadir, berpartisipasi, dan diakui sebagai bagian yang utuh dari kehidupan bersama," tegasnya.

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Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini membawa pesan kemanusiaan yang sangat kuat.

Ia menilai Yogyakarta sebagai lokasi yang sangat tepat untuk menggemakan semangat kesetaraan ini, mengingat sejarah dan nilai luhur yang dipegang erat oleh masyarakatnya.