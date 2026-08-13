Waspada Gelombang Tinggi di Pantai Gunungkidul 4 Hari ke Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta memperkirakan tinggi gelombang di perairan di Provinsi DIY mencapai 2,5-4,0 meter pada 13-16 Agustus mendatang.

Potensi gelombang tinggi tersebut dipengaruhi oleh kondisi dinamika atmosfer laut di sekitar wilayah selatan Jawa, seperti angin Timuran dengan kecepatan yang dapat mencapai 17 knots atau 32 km/jam.

Menurut Kepala BMKG Stasiun II Yogyakarta Feriomex Hutagalung, dengan kecepatan sebegitu berpotensi meningkatkan tinggi gelombang yang signifikan dalam beberapa hari kedepan.

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," katanya.

Gelombang tinggi beberapa hari sebelumnya telah terjadi di beberapa wilayah pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Gunungkidul Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan sesuai perkiraan gelombang hari ini mengalami peningkatan 4-5 meter.

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"Gelombang akan landai kembali mulai besok pagi hingga tanggal 19 Agustus siang dan pada tanggal 20 Agustus pagi gelombang akan mengalami peningkatan kembali sama seperti hari ini," katanya, Kamis (13/8).

Perkiraan waktu ketinggian gelombang tersebut bisa mundur bahkan maju.