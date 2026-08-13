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Jembatan Kewek Diharapkan Selesai Akhir Tahun Ini

Kamis, 13 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Jembatan Kewek Diharapkan Selesai Akhir Tahun Ini - JPNN.com Jogja
Pembongkaran pondasi Jembatan Kewek lama pada Selasa (11/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta sedang proses renovasi. Progres pengerjaan mencapai 17 persen.

Jembatan yang berumur lebih dari 100 tahun itu sudah dirobohkan dan bakal diganti dengan fondasi baru tanpa mengubah desain lama.

Ketua Komisi C Nur Subiyantoro mengatakan bahwa Jembatan Kewek memiliki peran penting sebagai penyangga kawasan Malioboro. 

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"Kami berharap segera bisa selesai di Nataru ini sehingga nanti aktivitas bisa baik menopang perekonomian di kawasan Malioboro,” katanya, Selasa (11/8).

Jembatan baru dirancang menggunakan struktur balok girder dengan panjang 30 meter dan lebar total 16 meter.

Proyek yang digarap Satker PJN Wilayah Provinsi DIY bersama PT Wasis Karya Nugraha tersebut menelan anggaran APBN sebesar Rp 19 miliar.

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Adapun target penyelesaian atau Provisional Hand Over (PHO) pada 25 Desember 2026 mendatang.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya dalam kunjungannya mengatakan pembaharuan harus tetap mempertahankan nilai historis jembatan. 

Renovasi Jembatan Kewek diharapkan sesuai target, Desember 2026. Saat ini sudah mencapai 17 persen.
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TAGS   DPRD DIY Jogja jembatan kewek perbaikan jembatan kewek renovasi jembatan kewek

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