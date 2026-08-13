Festival Udin 2026: Merawat Ingatan 30 Tahun Pembunuhan Wartawan Harian Bernas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Genap 30 tahun berlalu sejak Fuad Muhammad Syafruddin, wartawan Harian Bernas yang akrab disapa Udin, mengembuskan napas terakhirnya seusai dianiaya orang tak dikenal pada 16 Agustus 1996. Hingga hari ini, kasus pembunuhan yang diduga kuat erat kaitannya dengan karya jurnalistik tersebut masih diselimuti impunitas dan belum pernah terselesaikan secara hukum.

Dalam rangka memperingati 30 tahun kasus Udin, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta berkolaborasi dengan LPM Presisi ISI Yogyakarta menggelar Festival Udin 2026 pada 13–15 Agustus 2026 di Concert Hall Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Acara ini menandai babak baru dalam sejarah peringatan wafatnya Udin. Jika sebelumnya peringatan didominasi oleh seremoni memorial formal, tahun ini ingatan kolektif dihidupkan melalui format festival yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketua Panitia Festival Udin 2026 Lutfi Maulida mengatakan pendekatan festival dipilih agar kisah dan semangat Udin dapat terkoneksi lebih dekat dengan masyarakat luas melalui pameran seni, pemutaran film, hingga diskusi publik.

"Ternyata 30 tahun lalu dengan hari ini tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Ketika ada yang kritis, mereka masih mendapatkan ancaman dan intimidasi," ujar Lutfi.

Lutfi menekankan bahwa kebebasan pers, keadilan, dan hak atas lingkungan hidup adalah isu yang saling berkilindan. Udin, semasa hidupnya, konsisten menulis isu-isu korupsi dan ketidakadilan yang merugikan rakyat kecil.

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“Festival ini lahir dari keyakinan bahwa kebebasan pers dan hak atas lingkungan hidup itu berkilindan. Ini adalah upaya kami untuk merawat ingatan kolektif. Tiga puluh tahun bukan berarti kedaluwarsa, tetapi kami percaya bahwa keadilan masih harus diperjuangkan," tegas Lutfi.

Ketua AJI Yogyakarta Hartanto Ardi Saputra menegaskan pentingnya menempatkan Udin tidak hanya sebagai korban, melainkan sebagai ikon perlawanan serta pahlawan bagi jurnalis Indonesia.