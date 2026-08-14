Diskon Tiket Kereta Api Ekonomi Menjelang HUT RI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menghadirkan promo spesial berupa pemotongan harga tiket sebesar 17 persen untuk jajaran kereta api (KA) ekonomi komersial.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan program ini dirancang untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat sekaligus mengajak pelanggan menikmati nuansa perayaan kemerdekaan sepanjang perjalanan.

"Program promo ini KAI hadirkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat menggunakan transportasi publik pada momentum Kemerdekaan, sekaligus mengajak pelanggan merayakan 17 Agustus melalui perjalanan dengan kereta api," ujar Feni dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Kamis (13/8).

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Masyarakat yang ingin memanfaatkan promo ini dapat melakukan pemesanan sejak 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga Minggu, 17 Agustus 2026 pukul 24.00 WIB.

Adapun potongan harga 17 persen dari tarif normal ini khusus berlaku untuk jadwal keberangkatan pada hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 2026.

Pembelian tiket promo dapat diakses secara praktis melalui aplikasi Access by KAI maupun seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Feni berharap kehadiran tarif khusus ini dapat menjadi stimulus bagi mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan wisata, bertemu keluarga, hingga menghadiri pesta perayaan kemerdekaan di berbagai titik.

"Konektivitas kereta api memungkinkan masyarakat bertemu keluarga, menuju tempat bekerja, menikmati destinasi wisata, hingga mengikuti berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan di sejumlah daerah," tuturnya.