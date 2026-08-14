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Lampu SSA yang Dibeli PSIM dari Polandia Sudah Terpasang

Jumat, 14 Agustus 2026 – 15:20 WIB
Lampu SSA yang Dibeli PSIM dari Polandia Sudah Terpasang - JPNN.com Jogja
Pengecekan lux lampu Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia pelaksana (panpel) PSIM Yogyakarta menguji lampu baru Stadion Sultan Agung Bantul untuk memastikan standar pencahayaan kompetisi Super League sudah terpenuhi.

PSIM sendiri harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkan lampu sesuai standar tersebut. 

Manajer operasional PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan pihaknya terus memastikan kelengkapan fasilitas pendukung di Stadion Sultan Agung. 

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“Semua unit lampu di SSA ini baru dan kami datangkan dari Polandia sehingga memang kemarin membutuhkan waktu yang cukup lumayan untuk proses pengirimannya,” kata Wendy.

Menurutnya, langkah ini sebagai bentuk komitmen klub dalam mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan operator kompetisi. 

“Uji coba lux lampu ini dalam rangka memenuhi regulasi dari Ileague terkait penyelenggaraan pertandingan kompetisi Super League musim 2026/2027,” ujarnya.

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Ketua Panpel PSIM Ermantino Handokomulyo mengatakan pengecekan lux lampu dilakukan secara mendetail.

"Setiap arah dan posisi itu akan mempengaruhi hasil pengukuran sehingga kami juga dibantu tenaga ahli dalam agenda ini," katanya. 

PSIM Yogyakarta mengecek tingkat pencahayaan lampu baru Stadion Sultan Agung untuk memenuhi standar Super League.
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