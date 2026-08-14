Gelombang Tinggi Melanda Pantai Kulon Progo, Warung Warga Terdampak
jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Gelombang tinggi melanda kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari terakhir.
Peningkatan gelombang laut tersebut mengakibatkan sejumlah kerusakan.
Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Glagah Aris Widiatmoko mengatakan sejumlah warung terdampak dengan adanya gelombang tinggi tersebut.
"Area warung khususnya Pantai Glagah ini terdampak, tetapi Alhamdulillah tidak mengalami kerusakan cukup parah," katanya, Jumat (14/8).
Beberapa perlengkapan warung seperti meja dan kursi ikut terseret gelombang.
Selain kerusakan warung, gelombang tinggi juga menyebabkan abrasi.
"Ini yang paling parah abrasi di Pantai Trisik. Adanya abrasi makin memprihatinkan kondisinya," kata Aris.
Aris mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan berat terhadap lapak pedagang di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo.
Gelombang tinggi melanda kawasan pantai di Kabupaten Kulon Progo sehingga menyebabkan abrasi dan merusak warung warga setempat.
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