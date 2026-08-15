JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 15 Agustus 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 15 Agustus 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 07:54 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 15 Agustus 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi waktu luang pada akhir pekan dengan menonton film di bioskop menjadi salah satu pilihan favorit warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bagi Anda yang merencanakan agenda menonton pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam film menarik, mulai dari laga pahlawan super, animasi keluarga, hingga film horor lokal.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop utama Yogyakarta hari ini:

Baca Juga:

1. Plaza Ambarrukmo XXI
Bioskop yang berlokasi di Plaza Ambarrukmo ini menghadirkan beragam pilihan jam tayang dari pagi hingga malam hari:
The Odyssey (13+): 12:00, 17:15, 20:30 WIB
Ketok Mejik (SU): 12:30 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (13+): 12:40, 16:30 WIB
Spider-Man: Brand New Day (17+): 13:00, 14:45, 15:45, 18:30, 19:45, 21:15 WIB
Perumahan Laddaland (SU): 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:30, 18:20, 20:20 WIB
Maju: Jejak Pahit Si Kembang Gula (13+): 15:15 WIB
Kung Fu Soccer: 17:30 WIB

2. Empire XXI
Terletak di kawasan Jalan Solo, Empire XXI menyediakan pilihan jadwal tayang sebagai berikut:
Seni Merayu Tuhan (13+): 12:00, 16:25, 20:50 WIB
The Odyssey (13+): 12:05, 17:20, 20:35 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 12:15, 12:45, 14:55, 15:30, 17:15, 18:15, 19:30, 20:00, 21:00 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 13:05, 17:40 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 14:15, 18:40 WIB
Deep Water (13+): 15:05 WIB
The End of Oak Street (SU): 15:20 WIB

3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Bagi warga yang berada di area Sleman bagian utara, Jogja City Mall menyediakan jadwal film berikut:
Munafik: Melawan Iblis (SU): 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 14:10, 16:50 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:20, 16:15, 18:10, 20:05 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 14:25, 14:55, 17:05, 17:35, 19:45, 20:15 WIB
Perumahan Laddaland (17+): 14:35, 16:30, 18:25, 20:20 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 14:45, 20:45 WIB
The Odyssey (13+): 15:50, 21:10 WIB
Ketok Mejik (13+): 18:35 WIB
Operasi Pesta Copet (13+): 19:00 WIB

Baca Juga:

4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Bioskop CGV di Pakuwon Mall menyajikan berbagai format auditorium spesial, seperti ScreenX, SphereX, 4DX, dan Velvet Class:
Spider-Man: Brand New Day (13+)
ScreenX 2D (Rp 67.000): 10:20, 13:10, 16:00, 18:50, 21:40 WIB
SphereX 2D (Rp 57.000): 10:35, 13:25, 16:15, 19:05, 21:55 WIB
Velvet 2D (Rp 220.000): 10:45, 15:40, 18:30, 21:20 WIB
4DX 2D (Rp 105.000): 11:05, 14:35, 18:15, 21:05 WIB
Regular 2D (Rp 57.000): 17:45, 20:40 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU) — Regular 2D (Rp 57.000): 11:00, 13:35, 15:05 WIB
Kung Fu Soccer (13+) — Regular 2D (Rp 57.000): 11:25 WIB
The End of Oak Street (SU)
Regular 2D (Rp 57.000): 11:50, 19:10, 21:15 WIB
Velvet 2D (Rp 220.000): 13:35 WIB
Perumahan Laddaland (17+) — Regular 2D (Rp 57.000): 12:55, 17:05 WIB
KATSEYE: WILD HEARTS — Regular 2D (Rp 100.000): 14:00 WIB
OK! MADAM BON VOYAGE — Regular 2D (Rp 57.000): 15:30 WIB
The Odyssey (13+) — Regular 2D (Rp 57.000): 15:50, 19:15 WIB

5. CGV Transmart Maguwo
Seluruh pertunjukan di CGV Transmart Maguwo ditayangkan di kelas Regular 2D dengan tarif tiket seragam sebesar Rp 43.000:
Kado Untuk Ibu (SU): 10:40, 17:00 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 11:00, 12:10, 15:05, 18:00, 20:55 WIB
The Odyssey (13+): 11:10, 19:55 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 12:35, 18:55 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 13:55, 15:50 WIB
Perumahan Laddaland (17+): 14:30, 16:35, 18:40, 20:45 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:50, 17:45 WIB
Evil Dead Burn (21+): 21:05 WIB

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja bioskop hari ini bioskop jogja hari ini jadwal bioskop jogja jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop amplaz empire xxi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU