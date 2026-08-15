Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 15 Agustus 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi waktu luang pada akhir pekan dengan menonton film di bioskop menjadi salah satu pilihan favorit warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Bagi Anda yang merencanakan agenda menonton pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam film menarik, mulai dari laga pahlawan super, animasi keluarga, hingga film horor lokal.
Berikut adalah perincian lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop utama Yogyakarta hari ini:
1. Plaza Ambarrukmo XXI
Bioskop yang berlokasi di Plaza Ambarrukmo ini menghadirkan beragam pilihan jam tayang dari pagi hingga malam hari:
The Odyssey (13+): 12:00, 17:15, 20:30 WIB
Ketok Mejik (SU): 12:30 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (13+): 12:40, 16:30 WIB
Spider-Man: Brand New Day (17+): 13:00, 14:45, 15:45, 18:30, 19:45, 21:15 WIB
Perumahan Laddaland (SU): 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:30, 18:20, 20:20 WIB
Maju: Jejak Pahit Si Kembang Gula (13+): 15:15 WIB
Kung Fu Soccer: 17:30 WIB
2. Empire XXI
Terletak di kawasan Jalan Solo, Empire XXI menyediakan pilihan jadwal tayang sebagai berikut:
Seni Merayu Tuhan (13+): 12:00, 16:25, 20:50 WIB
The Odyssey (13+): 12:05, 17:20, 20:35 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 12:15, 12:45, 14:55, 15:30, 17:15, 18:15, 19:30, 20:00, 21:00 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 13:05, 17:40 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 14:15, 18:40 WIB
Deep Water (13+): 15:05 WIB
The End of Oak Street (SU): 15:20 WIB
3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Bagi warga yang berada di area Sleman bagian utara, Jogja City Mall menyediakan jadwal film berikut:
Munafik: Melawan Iblis (SU): 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 14:10, 16:50 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:20, 16:15, 18:10, 20:05 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 14:25, 14:55, 17:05, 17:35, 19:45, 20:15 WIB
Perumahan Laddaland (17+): 14:35, 16:30, 18:25, 20:20 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 14:45, 20:45 WIB
The Odyssey (13+): 15:50, 21:10 WIB
Ketok Mejik (13+): 18:35 WIB
Operasi Pesta Copet (13+): 19:00 WIB
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Bioskop CGV di Pakuwon Mall menyajikan berbagai format auditorium spesial, seperti ScreenX, SphereX, 4DX, dan Velvet Class:
Spider-Man: Brand New Day (13+)
ScreenX 2D (Rp 67.000): 10:20, 13:10, 16:00, 18:50, 21:40 WIB
SphereX 2D (Rp 57.000): 10:35, 13:25, 16:15, 19:05, 21:55 WIB
Velvet 2D (Rp 220.000): 10:45, 15:40, 18:30, 21:20 WIB
4DX 2D (Rp 105.000): 11:05, 14:35, 18:15, 21:05 WIB
Regular 2D (Rp 57.000): 17:45, 20:40 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU) — Regular 2D (Rp 57.000): 11:00, 13:35, 15:05 WIB
Kung Fu Soccer (13+) — Regular 2D (Rp 57.000): 11:25 WIB
The End of Oak Street (SU)
Regular 2D (Rp 57.000): 11:50, 19:10, 21:15 WIB
Velvet 2D (Rp 220.000): 13:35 WIB
Perumahan Laddaland (17+) — Regular 2D (Rp 57.000): 12:55, 17:05 WIB
KATSEYE: WILD HEARTS — Regular 2D (Rp 100.000): 14:00 WIB
OK! MADAM BON VOYAGE — Regular 2D (Rp 57.000): 15:30 WIB
The Odyssey (13+) — Regular 2D (Rp 57.000): 15:50, 19:15 WIB
5. CGV Transmart Maguwo
Seluruh pertunjukan di CGV Transmart Maguwo ditayangkan di kelas Regular 2D dengan tarif tiket seragam sebesar Rp 43.000:
Kado Untuk Ibu (SU): 10:40, 17:00 WIB
Spider-Man: Brand New Day (13+): 11:00, 12:10, 15:05, 18:00, 20:55 WIB
The Odyssey (13+): 11:10, 19:55 WIB
Kung Fu Soccer (13+): 12:35, 18:55 WIB
PAW Patrol: The Dino Movie (SU): 13:55, 15:50 WIB
Perumahan Laddaland (17+): 14:30, 16:35, 18:40, 20:45 WIB
The End of Oak Street (SU): 14:50, 17:45 WIB
Evil Dead Burn (21+): 21:05 WIB
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026.
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