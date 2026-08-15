JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bayi Ditelantarkan di Pasar Klitikan, Polisi Cari Orang Tuanya

Bayi Ditelantarkan di Pasar Klitikan, Polisi Cari Orang Tuanya

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 08:30 WIB
Bayi Ditelantarkan di Pasar Klitikan, Polisi Cari Orang Tuanya - JPNN.com Jogja
Polisi mendatangi lokasi penemuan bayi di area pasar, Kabupaten Sleman pada Jumat (14/8). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bayi laki-laki ditemukan di kawasan Pasar Klitikan Sleman pada Jumat pagi (14/8) pukul 05.00 WIB.

Bayi itu pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan setelah mendapat laporan dari warga bayi tersebut langsung dibawa ke RSUD Sleman untuk diberikan penanganan medis.

Baca Juga:

"Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan bersih dan sehat," katanya.

Bayi tersebut diletakkan dalam sebuah kardus dengan dilengkapi selimut popok dan tisu basah.

"Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas orang tua maupun pihak yang meninggalkan bayi tersebut," ujar Argo.

Baca Juga:

Dia mengimbau masyarakat yang memiliki persoalan agar tidak menelantarkan bayi begitu saja.

Masyarakat didorong untuk menghubungi pihak terkait agar dapat diberikan penanganan dan perlindungan yang tepat. (mcr25/jpnn)

Bayi ditemukan warga di Pasar Klitikan Sleman di dalam kardus, lengkap dengan popok dan tisu basah. Polisi sedang mencari orang tua bayi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sleman bayi penemuan bayi penelantaran bayi penemuan bayi di sleman penemuan bayi di jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU