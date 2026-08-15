Bayi Ditelantarkan di Pasar Klitikan, Polisi Cari Orang Tuanya

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bayi laki-laki ditemukan di kawasan Pasar Klitikan Sleman pada Jumat pagi (14/8) pukul 05.00 WIB.

Bayi itu pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan setelah mendapat laporan dari warga bayi tersebut langsung dibawa ke RSUD Sleman untuk diberikan penanganan medis.

"Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan bersih dan sehat," katanya.

Bayi tersebut diletakkan dalam sebuah kardus dengan dilengkapi selimut popok dan tisu basah.

"Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas orang tua maupun pihak yang meninggalkan bayi tersebut," ujar Argo.

Dia mengimbau masyarakat yang memiliki persoalan agar tidak menelantarkan bayi begitu saja.

Masyarakat didorong untuk menghubungi pihak terkait agar dapat diberikan penanganan dan perlindungan yang tepat. (mcr25/jpnn)