Pantai Selatan Jogja Sedang Dilanda Gelombang Tinggi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang melanda kawasan pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Fenomena ini diprakirakan berlangsung selama empat hari, terhitung mulai 13 hingga 16 Agustus 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta Feriomex Hutagalung meminta warga yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar pesisir untuk tetap siaga.

Berdasarkan analisis kondisi atmosfer dan laut terkini, ketinggian gelombang di perairan DIY diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, yang tergolong dalam kategori tinggi.

"Potensi gelombang tinggi itu dipengaruhi kondisi dinamika atmosfer laut di sekitar wilayah selatan Jawa, seperti Angin Timuran dengan kecepatan yang mencapai 17 knot berpotensi meningkatkan tinggi gelombang yang signifikan dalam beberapa hari ke depan," katanya.

Peningkatan gelombang laut ini dipicu oleh dinamika atmosfer di sekitar selatan Jawa, salah satunya akibat embusan Angin Timuran yang kecepatannya mencapai 17 knot (sekitar 32 km/jam).

Baca Juga: Waspada Gelombang Tinggi di Pantai Gunungkidul 4 Hari ke Depan

Kecepatan angin tersebut berdampak signifikan terhadap lonjakan tinggi gelombang dalam beberapa hari ke depan.

Adapun wilayah perairan yang berpotensi terdampak meliputi Perairan Kabupaten Kulon Progo, Bantul hingga Gunungkidul.