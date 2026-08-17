Tertabrak Bus di Jalan Jogja-Wates, 2 Tewas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pengendara sepeda motor tewas tertabrak bus di Jalan Jogja-Wates, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul pada Sabtu (15/8).

Kronologi kecelakaan bermula saat dua bus melaju beriringan dari arah barat dengan kecepatan sedang.

Sesampainya di lokasi, bus yang dikemudikan AR (51) berusaha menyalip bus di depannya.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan dari arah berlawanan melaju dua pesepeda motor.

"Pengemudi bus tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan," katanya.

Kemudian, bus tersebut oleng dan menghantam bagian belakang bus lain di depannya.

"Pengendara dan pembonceng sepeda motor Honda PCX meninggal dunia di tempat kejadian," katanya.

Pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka lecet dan patah tulang. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.