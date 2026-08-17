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Lansia Hilang di Hutan Saat Mencari Rumput

Senin, 17 Agustus 2026 – 15:31 WIB
Lansia Hilang di Hutan Saat Mencari Rumput - JPNN.com Jogja
Proses pencarian lansia yang dilaporkan hilang di hutan, Jumat (14/8). Foto: Humas Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang lansia dilaporkan hilang di kawasan Hutan Pathuk Tritis, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (14/8).

Korban bernama Gito Sehono (68) hilang saat sedang mencari rumput.

Koordinator Unit Siaga SAR Sleman Dhedi Prasetya mengatakan pencarian hari kedua dibagi menjadi beberapa sektor.

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"Pada pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi area operasi menjadi lima search area," katanya, Sabtu (15/8).

Proses pencarian petugas SAR cukup menantang karena harus melewati medan yang cukup curam dan sungai musiman.

Petugas SAR juga menerjunkan drone thermal untuk membantu pencarian dari udara.

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"Sampai dengan pukul 17.00 WIB, survivor belum ditemukan," ujarnya.

Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. (mcr25/jpnn)

Seorang lansia dilaporkan hilang saat mencari rumput. Proses pencarian masih terus dilakukan petugas SAR Gabungan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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