Lansia Hilang di Hutan Saat Mencari Rumput
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang lansia dilaporkan hilang di kawasan Hutan Pathuk Tritis, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (14/8).
Korban bernama Gito Sehono (68) hilang saat sedang mencari rumput.
Koordinator Unit Siaga SAR Sleman Dhedi Prasetya mengatakan pencarian hari kedua dibagi menjadi beberapa sektor.
"Pada pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi area operasi menjadi lima search area," katanya, Sabtu (15/8).
Proses pencarian petugas SAR cukup menantang karena harus melewati medan yang cukup curam dan sungai musiman.
Petugas SAR juga menerjunkan drone thermal untuk membantu pencarian dari udara.
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"Sampai dengan pukul 17.00 WIB, survivor belum ditemukan," ujarnya.
Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. (mcr25/jpnn)
Seorang lansia dilaporkan hilang saat mencari rumput. Proses pencarian masih terus dilakukan petugas SAR Gabungan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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