Tidak Ada Tenda Mewah untuk Pejabat Saat Upacara HUT RI di Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates pada Senin (17/8).

Upacara HUT RI diikuti pejabat tinggi Pemkab Kulon Progo hingga aparatur sipil negara.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara kali ini tidak menggunakan tenda dan kursi mewah bagi pejabat.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengungkapkan alasan meniadakan fasilitas untuk tamu VIP dalam upacara tahun ini.

Agung mengatakan langkah ini sebagai upaya menghapus sekat sosial dan membangun empati di antara seluruh elemen masyarakat yang hadir.

"Untuk pelaksanaan di Kulon Progo kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah pada seluruh tamu undangan dan juga para peserta upacara," kata bupati.

Menurut Agung, konsep lama yang dipakai memberikan jarak antara pejabat dengan fasilitas VIP dan masyarakat yang harus berpanas-panasan di lapangan terbuka.

"Motivasinya adalah untuk kami semua merasakan satu hal yang sama, jiwa kami tersambung dalam sebuah kebersamaan, dan tidak ada sekat antarsatu peserta dengan seluruh peserta upacara yang lainnya," ucapnya.