Jadwal SIM Keliling di DIY pada Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali dibuka hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pemohon yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A maupun SIM C dapat mendatangi beberapa lokasi pelayanan terdekat yang mulai beroperasi pagi ini.

Khusus wilayah Kabupaten Sleman, program SIMMADE (SIM Masuk Desa) hari ini dijadwalkan hadir melayani masyarakat di kawasan Candibinangun (Wilayah Polsek Pakem) mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

Selain layanan keliling desa, masyarakat DIY juga bisa memanfaatkan layanan SIM Corner dan layanan tetap di lokasi berikut:

Satpas Polresta Sleman: Beroperasi pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Ditlantas Polda DIY (Layanan SKUKP): Beroperasi pukul 08.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Beroperasi pukul 09.00 – 13.00 WIB.

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SIM Corner Ramai Mall (Malioboro): Beroperasi pukul 09.30 – 13.00 WIB.

Syarat Perpanjangan SIM

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis. Dokumen yang wajib disiapkan oleh pemohon meliputi: