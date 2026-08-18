Terjang Ombak 2 Meter, Tim SAR Kibarkan Merah Putih di Tengah Laut

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pantai Baron, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Senin (17/8) berlangsung dengan penuh khidmat dan aksi heroik.

Di tengah gempuran ombak perairan selatan setinggi dua meter, Sang Saka Merah Putih berhasil berkibar di tengah lautan.

Sejak pukul 09.00 WIB, suasana di Pantai Baron sudah dipadati oleh ratusan peserta upacara dari berbagai instansi, sekolah, dan masyarakat umum.

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Menariknya, lokasi upacara berada di kawasan daratan pasir yang menyerupai pulau kecil dan dikelilingi oleh air laut.

Kondisi ini mengharuskan para peserta menyeberang menggunakan kapal-kapal nelayan secara bergantian.

Tepat pukul 10.00 WIB, di bawah terik matahari, embusan angin laut, dan deburan ombak yang menghantam tebing, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

Ratusan peserta berbaris rapi dan memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih. Pelaksanaan upacara yang unik ini turut menyita perhatian para wisatawan dan pedagang yang memadati tepian pantai untuk menyaksikan prosesi secara saksama.

Pemandangan paling heroik terjadi sesaat setelah upacara darat selesai. Puluhan petugas Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) DIY yang mengenakan perlengkapan renang dan papan seluncur bersiap di bibir pantai.