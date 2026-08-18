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Orang Tua Korban Little Aresha Menyurati Presiden Prabowo Subianto

Selasa, 18 Agustus 2026 – 19:12 WIB
Orang Tua Korban Little Aresha Menyurati Presiden Prabowo Subianto - JPNN.com Jogja
Orang tua korban daycare Little Aresha akan menyurati presiden Prabowo Subianto, Selasa (18/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sidang perdana kasus kekerasan di Daycare Little Aresha digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (18/8).

Sebelas terdakwa yang dihadirkan merupakan pengasuh di Little Aresha. 

Demi menegakkan keadilan, orang tua korban Daycare Little Aresha akan menyurati Presiden Prabowo Subianto. 

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Perwakilan orang tua korban Daycare Little Aresha Anto Ismanto mengatakan hari ini pihaknya akan mengirimkan surat kepada presiden.

"Kami selaku orang tua mengharapkan proses hukum ini bisa berjalan dengan adil, transparan, profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan tanpa perlakuan istimewa kepada pihak manapun," katanya. 

Selain itu, surat tersebut juga membahas soal restitusi. Menurutnya, restitusi bagi korban harus direalisasikan.

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"Kemudian, perlindungan dan pemulihan. Kami selaku orang tua sangat mengharapkan pemulihan bagi anak-anak kami," ujarnya. 

Orang tua korban menilai proses pemulihan anak-anak mereka akan memakan waktu cukup lama sehingga kehadiran negara sangat diharapkan kehadirannya. 

Orang tua korban Daycare Little Aresha menyurati presiden Prabowo Subianto dengan beberapa poin harapan mereka.
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TAGS   Prabowo Subianto perlindungan anak daycare Little Aresha korban little aresha orang tua korban little aresha daycare little aresha

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