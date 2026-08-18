Orang Tua Korban Little Aresha Menyurati Presiden Prabowo Subianto

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sidang perdana kasus kekerasan di Daycare Little Aresha digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (18/8).

Sebelas terdakwa yang dihadirkan merupakan pengasuh di Little Aresha.

Demi menegakkan keadilan, orang tua korban Daycare Little Aresha akan menyurati Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kasus Daycare Little Aresha Dipisah Jadi 5 Berkas Perkara

Perwakilan orang tua korban Daycare Little Aresha Anto Ismanto mengatakan hari ini pihaknya akan mengirimkan surat kepada presiden.

"Kami selaku orang tua mengharapkan proses hukum ini bisa berjalan dengan adil, transparan, profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan tanpa perlakuan istimewa kepada pihak manapun," katanya.

Selain itu, surat tersebut juga membahas soal restitusi. Menurutnya, restitusi bagi korban harus direalisasikan.

Baca Juga: Para Tersangka Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha

"Kemudian, perlindungan dan pemulihan. Kami selaku orang tua sangat mengharapkan pemulihan bagi anak-anak kami," ujarnya.

Orang tua korban menilai proses pemulihan anak-anak mereka akan memakan waktu cukup lama sehingga kehadiran negara sangat diharapkan kehadirannya.