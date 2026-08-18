11 Terdakwa Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha Jalani Sidang Perdana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha pada Selasa (18/8).

Proses persidangan dipimpin langsung oleh hakim ketua Sunaryanto. Dalam sidang tersebut, sebelas terdakwa dihadirkan.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta Sigit Kristianto mengatakan sebelas terdakwa merupakan para pengasuh.

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"Sebelas terdakwa ini selaku pengasuh di daycare," kata Sigit.

Mereka didakwa atas perbuatan penelantaran terhadap anak-anak yang dititipkan.

Kemudian, untuk persidangan petinggi yayasan akan digelar secara terpisah.

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"Berkasnya sendiri. Setelah ini baru sidang kepala sekolah dan ketua yayasan," katanya.

Perwakilan orang tua korban Anto Ismanto meminta proses hukum harus dijalankan dengan adil dalam kasus ini.