Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Rabu 19 Agustus 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY beserta jajaran Polresta kembali menyelenggarakan layanan SIM Keliling dan layanan corner hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.

Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C tanpa harus mengantre panjang di kantor Satpas utama.

Berikut adalah perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di wilayah DIY pada hari ini:

1. Ditlantas Polda DIY

Pelayanan SKUKP: Pukul 08.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

2. Satpas Polresta Sleman

Satpas Polresta Sleman (Layanan Tetap): Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan keliling atau SIM Corner, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan berikut:

KTP Asli beserta fotokopi.

SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi.

Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.

Surat Lulus Tes Psikologi.

Kartu BPJS Kesehatan (aktif/serta fotokopi).

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku.

Apabila masa berlaku SIM sudah habis (mati), Anda harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas Induk.