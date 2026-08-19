Fakta Baru Terungkap dalam Sidang Perdana Kasus Daycare Little Aresha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha memasuki babak baru. Sebelas terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (18/8).

Seluruh terdakwa yang dihadirkan kemarin merupakan pengasuh di daycare Little Aresha.

Dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap fakta baru bahwa kekerasan pada anak juga terjadi dengan menenggelamkan kepalanya ke bak kamar mandi.

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JPU Sigit Kristianto mengatakan kekejian itu dilakukan agar anak tidak rewel.

"Ada sebagian anak yang seperti itu (ditenggelamkan kepalanya). Yang namanya anak bisa jadi rewel kan biasa," katanya.

Selain itu, pengasuh ini juga didakwa melakukan kekerasan dengan mengikat anak dan menempatkan banyak anak di ruang kecil.

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"Kalau luas ruangan 3x4 meter seharusnya hanya untuk 4-5 orang. Tanpa adanya ventilasi dan AC," katanya.

Perwakilan orang tua korban Daycare Little Aresha, Anto mengatakan mereka sangat terpukul saat anaknya diperlakukan secara tidak manusiawi.