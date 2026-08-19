UNY Terima 18.850 Mahasiswa Baru, Prodi Kedokteran Paling Diminati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Kuliah Umum, dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2026 pada Selasa (18/8).

Total ada 18.850 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan akademik, budaya, serta kehidupan kampus tersebut.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro mengatakan 18.850 mahasiswa baru tersebut merupakan akumulasi penerimaan pada Februari dan Agustus 2026.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan terdapat lima program studi paling ketat yang diincar calon mahasiswa.

"Yang pertama S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran dengan keketatan 1:120,96. Kemudian, D4 Teknik Sipil di Fakultas Vokasi dengan keketatan 1:38,15," katanya.

Selanjutnya, prodi paling ketat, yaitu Administrasi Perkantoran dengan perbandingan 1:26,93, Ilmu Hukum 1:26,85 dan Psikologi 1:25,87.

"Mahasiswa baru berasal dari 34 provinsi," katanya.

Peringkat tertinggi penyumbang mahasiswa baru berasal dari Provinsi DIY 33 persen, Jawa Tengah 27 persen, Jawa Barat 8 persen, Jawa Timur 6 persen dan Banten 3 persen. (mcr25/jpnn)