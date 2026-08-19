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Kecelakaan Beruntun di Jalan Jogja-Wonosari, Pengemudi Pikap Tewas

Rabu, 19 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jogja-Wonosari, Pengemudi Pikap Tewas - JPNN.com Jogja
Kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja-Wonosari menewaskan pengemudi mobil pikap pada Selasa (18/8). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Empat kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Jogja-Wonosari, Dusun Payak, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada Selasa (18/8).

Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan roda empat dan satu sepeda motor. 

Kronologi kecelakaan bermula saat mobil pikap melaju dari arah barat ke timur.

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Kemudian, dari arah berlawanan melaju sebuah truk yang diduga terlalu ke kanan hingga melewati garis marka jalan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengemudi pikap tidak sempat menghindar sehingga tabrakan tidak terhindari.

Di belakang mobil pikap melaju pengendara sepeda motor berboncengan dan kendaraannya menghantam bagian belakang mobil pikap.

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Mobil pikap yang membawa muatan lele tersebut lalu menghantam mobil lainnya yang sedang parkir.

"Pengemudi pikap mengalami cedera berat dan pendarahan pada telinga. Setelah dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia," katanya. 

Empat kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja-Wonosari. Satu korban meninggal duni.
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TAGS   kecelakaan piyungan korban kecelakaan jalan jogja-wonosari kecelakaan jogja angka kecelakaan jogja

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