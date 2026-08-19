Rencana Penataan Kawasan Alun-Alun Wates

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menata kawasan Alun-Alun Wates dan sekitarnya guna menghadirkan tata ruang kota yang ideal serta mendukung potensi pariwisata dan perekonomian lokal.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan penataan kawasan tersebut disesuaikan dengan konsep filosofis Catur Gatra Tunggal, yaitu penataan ruang tradisional Jawa yang menyatukan empat elemen utama, yaitu alun-alun, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan tempat ibadah.

"Impian bersama masyarakat adalah menginginkan tatanan yang sesuai dengan Catur Gatra Tunggal. Jika sebelumnya di sebelah barat alun-alun berdiri rumah tahanan (rutan), kini lokasinya dikembalikan fungsinya menjadi tempat ibadah sebagai pancer atau pusatnya," ujar Agung di Kulon Progo, Rabu (19/8).

Agung menjelaskan penataan lahan di sekitar alun-alun tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak Kadipaten Pura Pakualaman.

Area di sisi kiri dan kanan alun-alun akan dimanfaatkan kembali oleh pihak Kadipaten untuk pengembangan fasilitas publik, masing-masing sebagai pusat kuliner dan pusat perdagangan modern.

Selain penataan kawasan alun-alun, rencana revitalisasi Alun-alun Wates mencakup beberapa poin strategis.

Pintu baru Stasiun Wates akan menghadap ke arah utara untuk memperlancar aksesibilitas penumpang dan mengurai kemacetan.

Pembangunan kantong parkir tertutup serta pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disatukan di eks lahan SD Percobaan hingga SD 2.