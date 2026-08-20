5 Hari Dicari, Lansia yang Hilang di Hutan Sleman Akhirnya Ditemukan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Upaya pencarian terhadap Gito Sehono (68), lansia yang dilaporkan hilang saat mencari rumput di kawasan Hutan Pathuk Tritis, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya membuahkan hasil.

Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada Rabu sore (19/8) dalam kondisi meninggal dunia.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat (14/8). Selama proses pencarian yang berlangsung hingga lima hari tersebut, tim menghadapi medan yang sangat menantang, mulai dari tebing curam hingga area sungai musiman.

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Untuk mengoptimalkan operasi, penyisiran dilakukan secara masif melalui jalur darat dan udara.

Pada hari kedua, Sabtu (15/8), pencarian dibagi menjadi lima Search and Rescue Unit (SRU) dan melibatkan teknologi drone thermal untuk memantau area dari udara.

Operasi kemudian diperluas hingga membagi tim menjadi enam SRU pada hari terakhir pencarian.

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"Masing-masing SRU melakukan penyisiran di area yang sudah ditentukan, mulai dari titik duga, sekitar ladang dan rumah korban hingga beberapa search area di kawasan hutan," terang Koordinator Unit Siaga SAR Sleman, Dhedi Prasetya.

Setelah penyisiran ketat di kawasan hutan Girikerto, Turi, korban akhirnya ditemukan tidak jauh dari titik awal menghilang.