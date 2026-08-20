Tiga Calon Rektor UPN Veteran Yogyakarta Maju ke Tahap Pemilihan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga dari lima calon rektor UPN Veteran Yogyakarta lolos tahap penyaringan.

Ketiga nama tersebut, yaitu Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, dan Dr. Awang Hendrianto Pratomo.

Proses pemilihan diikuti oleh 31 anggota Senat UPN Veteran Yogyakarta yang memiliki hak suara.

Senat Universitas telah menyerahkan tiga nama Calon Rektor kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) pada 18 Agustus 2026.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Eko Teguh Paripurno mengatakan hasil perhitungan suara telah disepakati sebagai hasil yang final dan sah.

“Hasil perhitungan telah disepakati sebagai hasil yang final dan sah oleh seluruh Senat Universitas,” katanya.

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Ketua Senat UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Nurcholis mengatakan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan objektif.

“Kami berharap tiga Calon Rektor yang telah ditetapkan dapat melanjutkan tahapan berikutnya dengan membawa visi, misi dan gagasan terbaik untuk kemajuan UPN Veteran Yogyakarta," ujarnya.