Gempa Magnitudo 3,5 Guncang Bantul, Getaran Terasa Hingga Solo dan Magelang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis sore (20/8) pukul 17.20 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa gempa tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar Opak.

Kepala Stasiun Geofisika (Stageof) Sleman Ardhianto Septiadhi mengatakan episenter gempa terletak pada koordinat 7,88 LS dan 110,45 BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 11 kilometer arah timur laut Bantul dengan kedalaman 21 kilometer.

"Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Opak," ujar Ardhianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Dampak guncangan gempa bumi ini dirasakan di sejumlah wilayah DIY hingga daerah sekitar Jawa Tengah dengan skala intensitas berbeda.

Di Bantul dan Kota Yogyakarta, getaran gempa masuk kategori III MMI (Modified Mercalli Intensity), terasa seperti truk bermuatan melintas.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman (DIY) serta Klaten, Solo, dan Magelang (Jawa Tengah) II MMI atau getaran dirasakan beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Pihak BMKG juga memastikan belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan akibat peristiwa ini.

Meskipun situasi relatif aman, BMKG tetap mengimbau warga agar tidak panik dan tidak menelan mentah-mentah isu yang belum jelas kebenarannya.