Kebakaran Lahan di Pundong Bantul Merembet hingga Gunungkidul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Lahan seluas empat hektare yang masuk wilayah Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Rabu malam (19/8).

Kebakaran terjadi di beberapa titik hingga merembet ke wilayah Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan proses pemadaman api melibatkan banyak pihak.

"Petugas bersama unsur terkait dan warga berusaha menangani kebakaran lahan empat hektare yang berada di beberapa titik di wilayah Seloharjo," katanya, Kamis (20/8).

Sejumlah titik yang terbakar, yaitu Geger, Dermojurang, Boboktempel, Sorotopo, Karangasem, Gowak Dukuh dan Secang.

Menurutnya, upaya pemadaman api tidak bisa dilakukan merata karena keterbatasan dalam menjangkau lokasi.

"Masih terdapat tiga titik api yang menyala karena lokasinya jauh dari jangkauan dan jauh dari permukiman," ujarnya.

Petugas terkait tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar lokasi. (mcr25/jpnn)