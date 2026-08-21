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Kebakaran Lahan di Pundong Bantul Merembet hingga Gunungkidul

Jumat, 21 Agustus 2026 – 18:31 WIB
Kebakaran Lahan di Pundong Bantul Merembet hingga Gunungkidul - JPNN.com Jogja
Kebakaran di Pundong, Bantul di area perbukitan pada Rabu (19/8). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Lahan seluas empat hektare yang masuk wilayah Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Rabu malam (19/8).

Kebakaran terjadi di beberapa titik hingga merembet ke wilayah Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan proses pemadaman api melibatkan banyak pihak.

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"Petugas bersama unsur terkait dan warga berusaha menangani kebakaran lahan empat hektare yang berada di beberapa titik di wilayah Seloharjo," katanya, Kamis (20/8).

Sejumlah titik yang terbakar, yaitu Geger, Dermojurang, Boboktempel, Sorotopo, Karangasem, Gowak Dukuh dan Secang.

Menurutnya, upaya pemadaman api tidak bisa dilakukan merata karena keterbatasan dalam menjangkau lokasi.

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"Masih terdapat tiga titik api yang menyala karena lokasinya jauh dari jangkauan dan jauh dari permukiman," ujarnya. 

Petugas terkait tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar lokasi. (mcr25/jpnn)

Lahan seluas empat hektare di Kabupaten Bantul terbakar pada Rabu malam. Petugas dan warga berusaha memadamkan api.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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