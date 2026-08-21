Pelantikan Pejabat Penting di Gunungkidul, Bupati Endah: Bukan Orang Titipan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melantik dan mengambil sumpah dan janji 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Jumat (21/8).

Acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, hingga fungsional tersebut berlangsung khidmat di Bangsal Sewokoprojo, Kapanewon Wonosari.

Dalam arahannya, Bupati Endah mengeklaim bahwa aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah pejabat yang mendapatkan promosi bukan orang “titipan”.

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"Sudah tidak ada kamus lagi karena titipan dari orang per orang, tidak ada cerita titipan dari tim sukses, partai pengusung, atau partai koalisi," tegas Endah.

Ia menjelaskan bahwa penunjukan 80 pejabat ini murni menggunakan manajemen talenta ASN yang dinilai secara objektif berdasarkan sumbu kinerja dan potensi.

Langkah ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 411 Tahun 2025 demi membangun sistem karier berbasis meritokrasi.

Pengangkatan tersebut secara resmi tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 50/UP/4.D/D4 dan Nomor 47/UP/DG/D4.

Beberapa posisi strategis yang diisi, antara lain Doni Prasetya Widya Utamasebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM, Bayu Susilo Aji sebagai Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga serta Asar Janjang Riyanti sebagai Camat Ngawen