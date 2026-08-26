Pelatih PSIM Yogyakarta Soroti Kurangnya Daya Saing Antarpemain

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar uji coba menghadapi sesama tim Super League, Garudayaksa FC di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS) pada Selasa (25/8). Sebelumnya, anak asuh Jean-Paul Van Gastel itu baru saja menggelar uji coba melawan Bali United.

Van Gastel menyoroti beberapa aspek dalam laga uji coba yang telah dijalankan.

Pelatih asal Belanda itu menyebut daya saing antar pemain yang nantinya menjadi gambaran penentuan skuad utama.

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"Saya harus menyusun skuat. Akan tetapi, terkadang saya merasa mereka membuat keputusan saya menjadi sangat mudah. Jadi, ada kekurangan, yaitu kurangnya daya saing di antara sesama pemain," katanya.

Dia menilai bahwa intensitas kompetisi sehat di dalam internal timnya melempem.

"Beberapa pemain justru memudahkan saya dalam menentukan pilihan tersebut dan hal itu lah yang sedikit mengkhawatirkan saya," ujarnya.

JP menekankan bahwa laga uji coba menjadi ruang bagi seluruh pemain untuk menampilkan performa terbaik mereka.

Mereka dituntut untuk mengasah stamina fisik, dan menerapkan skema permainan yang diinginkan pelatih. (mcr25/jpnn)