Libur Maulid Nabi, Penumpang Kereta di Stasiun Daop 6 Yogyakarta Naik Signifikan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat pergerakan signifikan penumpang selama momen libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.

Perusahaan milik negara itu mencatat 47.833 penumpang kereta api jarak jauh yang naik maupun turun di Daop 6 Yogyakarta.

Perinciannya, 27.333 penumpang berangkat dan 20.500 penumpang tiba di stasiun yang ada di daerah operasi 6 Yogyakarta.

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Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih memastikan perjalanan pelanggan aman dan nyaman hingga tiba di stasiun tujuan.

"Dengan memastikan kesiapan petugas di stasiun dan KA, termasuk dalam memberikan informasi perjalanan, membantu proses keberangkatan maupun kedatangan," katanya.

Adapun stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi pada momen libur nasional kali ini, yaitu Stasiun Yogyakarta 15.613 penumpang, Stasiun Lempuyangan 5.801 penumpang dan Stasiun Solo Balapan 3.801 penumpang.

Stasiun dengan kedatangan paling tinggi terjadi di Stasiun Yogyakarta sebanyak 10.739 penumpang, Stasiun Lempuyangan 4.211 penumpang serta Stasiun Solo Balapan 2.469 penumpang.

Stasiun lainnya seperti Stasiun Klaten, Purwosari dan Wates juga mengalami peningkatan penumpang selama libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. (mcr25/jpnn)