JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Libur Maulid Nabi, Penumpang Kereta di Stasiun Daop 6 Yogyakarta Naik Signifikan

Libur Maulid Nabi, Penumpang Kereta di Stasiun Daop 6 Yogyakarta Naik Signifikan

Rabu, 26 Agustus 2026 – 10:45 WIB
Libur Maulid Nabi, Penumpang Kereta di Stasiun Daop 6 Yogyakarta Naik Signifikan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi penumpang kereta api. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat pergerakan signifikan penumpang selama momen libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Perusahaan milik negara itu mencatat 47.833 penumpang kereta api jarak jauh yang naik maupun turun di Daop 6 Yogyakarta. 

Perinciannya, 27.333 penumpang berangkat dan 20.500 penumpang tiba di stasiun yang ada di daerah operasi 6 Yogyakarta. 

Baca Juga:

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih memastikan perjalanan pelanggan aman dan nyaman hingga tiba di stasiun tujuan.

"Dengan memastikan kesiapan petugas di stasiun dan KA, termasuk dalam memberikan informasi perjalanan, membantu proses keberangkatan maupun kedatangan," katanya. 

Adapun stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi pada momen libur nasional kali ini, yaitu Stasiun Yogyakarta 15.613 penumpang, Stasiun Lempuyangan 5.801 penumpang dan Stasiun Solo Balapan 3.801 penumpang. 

Baca Juga:

Stasiun dengan kedatangan paling tinggi terjadi di Stasiun Yogyakarta sebanyak 10.739 penumpang, Stasiun Lempuyangan 4.211 penumpang serta Stasiun Solo Balapan 2.469 penumpang. 

Stasiun lainnya seperti Stasiun Klaten, Purwosari dan Wates juga mengalami peningkatan penumpang selama libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. (mcr25/jpnn)

Pada libur nasional Maulid Nabi SAW, masyarakat banyak yang berpergian menggunakan layanan kereta api.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kereta api stasiun Yogyakarta PT KAI Daop 6 Yogyakarta libur nasional penumpang kereta api

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU