KAI Tutup 3 Perlintasan Sebidang Tak Terjaga di Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Akses perlintasan sebidang liar di wilayah Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kini tak bisa lagi dilalui.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta resmi menutup tiga titik perlintasan tidak terjaga guna menekan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api (KA) serta warga sekitar.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penutupan ini merupakan langkah preventif prioritas untuk meminimalkan potensi gangguan operasional di titik rawan perpotongan jalur.

Ketiga perlintasan yang kini ditutup total berada di petak jalan antara Wojo dan Kedundang, meliputi JPL 662 di KM 504+927, JPL 664 di KM 505+620, dan JPL 666 di KM 506+390.

"Keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat merupakan prioritas utama yang terus kami jaga. Penutupan perlintasan tak terjaga ini meminimalkan potensi kecelakaan maupun gangguan perjalanan dari aktivitas warga di perpotongan rel," kata Feni di Yogyakarta, Kamis (27/8).

Penutupan tiga titik di Temon ini menambah panjang daftar perlintasan liar yang telah ditertibkan.

Sepanjang 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta tercatat telah menutup total 21 titik perlintasan sebidang di wilayah kerjanya.

Sebelum mengeksekusi penutupan, Feni menegaskan pihaknya telah melalui serangkaian prosedur legalitas dan pendekatan sosial kemasyarakatan.