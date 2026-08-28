WNA Asal Cina Nekat Mencuri Kartu Kredit di YIA

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo bersama Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DIY menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Cina berinisial KW (56).

Pelaku ditangkap setelah nekat mencuri kartu kredit milik penumpang lain di dalam kabin pesawat di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Aksi nekat tersebut terjadi di dalam kabin pesawat Citilink QG 773 rute Yogyakarta–Jakarta pada Senin (24/8) sekitar pukul 13.01 WIB, sesaat sebelum pesawat lepas landas.

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Aksi KW terbongkar setelah seorang saksi mata sesama penumpang melihatnya mengambil barang milik orang lain dari bagasi kabin dan menyembunyikannya di dalam saku jaket.

Laporan tersebut langsung diteruskan kepada awak kabin dan petugas Aviation Security (AVSEC) YIA.

Saat diperiksa di lokasi, petugas menemukan satu buah kartu kredit milik penumpang asal Jepang berinisial HN di dalam saku jaket pelaku.

KW, yang berada di Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA), langsung mengakui perbuatannya di tempat.

"Penindakan ini wujud nyata penegakan selective policy. Indonesia hanya menerima warga negara asing yang memberikan manfaat serta taat pada hukum. WNA yang melakukan tindak pidana tidak akan ditoleransi," tegas Kepala Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DIY, Yuni Santi Nurani, Kamis (27/8).