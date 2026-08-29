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Jogja Bakal Diusulkan sebagai Kota Literasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 14:44 WIB
Jogja Bakal Diusulkan sebagai Kota Literasi - JPNN.com Jogja
Penyelenggara Jogja Book Fair hari pertama di Grahatama Pustaka DPAD DIY pada Sabtu (29/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan diusulkan menjadi daerah literasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) Perpustakaan Nasional RI Supriyanto dalam acara pembukaan Jogja Book Fair 2026 di Grahatama Pustaka DPAD DIY pada Sabtu (29/8).

Supriyanto mengatakan pihaknya akan mengusulkan tiga daerah sebagai kota literasi.

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"Ada tiga kota yang kami usulkan, yaitu salah satunya Kota Yogyakarta. Kemudian Kota Bandung dan Kota Makassar," katanya.

Ketiga kota itu akan diusulkan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai kota literasi tahun depan.

Lebih lanjut, ia menyebut tahun upaya penguatan literasi pada 2026 ini menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan anggaran dan fiskal.

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"Namun, saya ingin menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengecilkan cita-cita besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya. 

Menurutnya, keterbatasan harus dihadapi dengan inovasi dan penguatan kolaborasi. (mcr25/jpnn)

Ada tiga kota di Indonesia yang rencananya diusulkan menjadi kota literasi tahun depan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Jogja literasi kota literasi perpustakaan nasional

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