Menabrak Truk yang Berhenti di Jalan Padjajaran, Pengendara Motor Tewas

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Padjajaran, Dusun Gandok, Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Senin (31/8).

Peristiwa yang berlangsung sekitar pukul 06.20 WIB itu melibatkan sebuah truk dan sepeda motor.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan awalnya truk berhenti di jalur cepat karena membantu kendaraan lain yang bannya pecah.

Sesaat kemudian seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah timur menuju barat.

"Diduga pengendara sepeda motor kurang memperhatikan keberadaan truk yang berhenti sehingga menabrak bagian bak belakang truk," katanya.

Akibat benturan yang cukup keras itu, pengendara sepeda motor mengalami cedera pada bagian kepala.

"Pengendara sepeda motor mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian," ujarnya

Lebih lanjut, Iptu Argo mengimbau pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan konsentrasi di jalan raya dan menggunakan lajur sesuai ketentuannya. (mcr25/jpnn)