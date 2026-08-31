Pengguna Kursi Roda Tak Bisa Lewat, Portal di Sirip Malioboro Bakal Dievaluasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi video viral wisatawan dengan kursi roda yang kesulitan melewati portal di sirip Malioboro.

Pemasangan portal regol ayam di sirip Malioboro tersebut merupakan rencana pemerintah daerah untuk mengendalikan kendaraan bermotor.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi pemasangan portal.

Menurutnya, evaluasi akan dilakukan terhadap desain hingga cara pemasangan portal tersebut.

"Kalau kemudian terjadi di lapangan difabel atau pedestarian yang kesulitan menggunakan jalur itu, ini yang akan menjadi bagian tugas yang kemudian mengatur itu. Ini menjadi evaluasi juga," katanya, Senin (31/8).

Pemerintah DIY akan mempertimbangkan ruang bagi pengguna pengguna kursi roda sebagai bagian dari evaluasi.

"Sudah ada ruang untuk pejalan kaki, tetapi belum dipikirkan bagi yang menggunakan alat bantu," kata Ni Made.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY Chrestina Erni Widyastuti pemasangan portal regol ayam merupakan sarana uji coba.