Jadwal SIM Keliling di Sleman dan Gunungkidul Hari Ini, Selasa 1 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah Sleman dan Gunungkidul yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Satpas Polresta Sleman dan Sat Lantas Polres Gunungkidul membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Selasa 1 September 2026.
Layanan SIM Keliling dan SIM Masuk Desa (SIMMADE) ini difokuskan khusus untuk perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C.
Bagi pemohon yang ingin membuat SIM baru, proses pembuatan tetap wajib dilakukan secara langsung di Satpas Utama masing-masing wilayah.
Berikut ini jadwal dan lokasi SIM keliling hari ini, Selasa 1 September 2026.
Wilayah Kabupaten Sleman
SATPAS Utama Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan
SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: Halaman Polsek Cangkringan
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & C
Wilayah Kabupaten Gunungkidul
SATPAS Utama Polres Gunungkidul
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan
SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Waktu: 09.00 WIB – Selesai
Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & C
Warga Sleman dan Gunungkidul bisa memanfaatkan layanan SIM keliling pada hari ini, Selasa 1 September 2026.
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