Jadwal SIM Keliling di Sleman dan Gunungkidul Hari Ini, Selasa 1 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah Sleman dan Gunungkidul yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Satpas Polresta Sleman dan Sat Lantas Polres Gunungkidul membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Selasa 1 September 2026.

Layanan SIM Keliling dan SIM Masuk Desa (SIMMADE) ini difokuskan khusus untuk perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C.

Bagi pemohon yang ingin membuat SIM baru, proses pembuatan tetap wajib dilakukan secara langsung di Satpas Utama masing-masing wilayah.

Berikut ini jadwal dan lokasi SIM keliling hari ini, Selasa 1 September 2026.

Wilayah Kabupaten Sleman

SATPAS Utama Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: Halaman Polsek Cangkringan

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & C

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Wilayah Kabupaten Gunungkidul

SATPAS Utama Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Pembuatan SIM Baru & Perpanjangan

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & C