Toko Kelontong di Danurejan Yogyakarta Ludes Dilalap Api
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah toko kelontong semi permanen di Jalan Ronodigdayan No. 14, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, ludes terbakar pada Minggu malam (30/8) sekitar pukul 22.50 WIB.
Insiden terjadi saat toko dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Percikan api diduga kuat berasal dari korsleting listrik pada stop kontak yang masih terhubung.
Material bangunan seluas 16 meter persegi yang mendominasi berbahan kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar di samping area pemakaman tersebut.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta segera menerjunkan tiga armada unit pemadam gabungan dari Regu Mako Induk dan Regu Pos Mojo setelah menerima laporan warga.
Petugas berhasil melokalisir serta memadamkan api secara total dalam waktu 30 menit sehingga kobaran tidak merambat ke pemukiman sekitar.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian material hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.
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Damkarmat Kota Yogyakarta mengingatkan warga untuk selalu memastikan instalasi listrik aman dan mencabut semua peralatan elektronik dari stop kontak sebelum meninggalkan tempat usaha atau rumah.
Warga Jogja yang butuh penanganan darurat kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Yogyakarta, dapat menghubungi Call Center Damkarmat di nomor (0274) 587101 / 542885 / 2922848, WhatsApp di 0811-2828-113, akun Instagram @damkarjogjaistimewa, atau datang langsung ke kantor pusat di Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota Yogyakarta. (mar3/jpnn)
Toko kelontong seluas 16 meter di Danurejan Kota Yogyakarta ludes dilalap api pada Minggu malam. Damkarmat mengerahkan tiga unit pemadam kebakaran.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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