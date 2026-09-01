Proyek PSEL Piyungan Segera Disosialisasikan, Target DED Rampung September

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang mematangkan persiapan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Piyungan.

Sebelum konstruksi dimulai, Pemkab Bantul bakal menggelar sosialisasi publik kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mematangkan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Provinsi DIY serta daerah tetangga di kawasan Kota Yogyakarta dan Sleman.

"Ini masih digodok di level Provinsi DIY didampingi Pemkab/Pemkot terkait adendum dokumen," ujar Bambang di Bantul, Senin (31/8).

Menurut Bambang, dokumen PKS akan dimatangkan untuk menyelaraskan kerja sama antardaerah di kawasan DIY Raya.

Sosialisasi kepada masyarakat terdekat juga akan dilakukan segera, terutama di Padukuhan Bawuran dan area Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Warga di sekitar TPA Piyungan perlu dikabarkan tentang aktivitas alat berat dan perataan tanah.

Sedangkan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) ditargetkan rampung pertengahan September 2026 sebagai materi utama sosialisasi.