Baru Berusia 19 Tahun, Wilang Jadi Wisudawan Termuda UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Roxaline Sih Tanwinilang atau yang kerap disapa Wilang dinobatkan sebagai lulusan termuda dalam upacara wisuda program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Grha Sabha Pramana pada Rabu (19/8).

Wisudawan dari Program Studi Biologi, Fakultas Biologi UGM itu berhasil menyelesaikan studi S1 di usia 19 tahun 9 bulan 20 hari, jauh di bawah rata-rata usia wisudawan program sarjana UGM yang mencapai 22 tahun 6 bulan.

Wilang mengaku terkejut saat namanya diumumkan langsung oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia. Pendidikan pada usia muda memang bukan hal baru baginya.

“Saya masuk SD usianya belum genap lima tahun. Saya juga menyelesaikan kelas 4 dan 5 dalam satu tahun berdasarkan rekomendasi guru,” katanya, Senin (31/8).

Sebelumnya, ia juga sempat menyabet predikat sebagai Gadjah Mada Muda (Gamada) termuda saat pertama kali masuk kuliah.

Meski sempat terkendala syarat usia minimum saat mendaftar beasiswa SMA di luar negeri pada usia 12 tahun, Wilang tetap berhasil meraih peluang internasional selama berkuliah di UGM.

Pada semester 5 dan 6, ia mengikuti program pertukaran pelajar selama satu tahun di Faculty of Agriculture, Yamagata University, Jepang.

Di Jepang, Wilang melakukan penelitian skripsi di Laboratory of Forest Products dengan mengkaji tanaman obat tradisional Phellodendron amurense Rupr. (Amur cork tree).