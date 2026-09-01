Aksi Mahasiswa Duduki Jalan Sudirman Jogja hingga Malam Hari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di perempatan Jalan Sudirman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (1/9).

Pantauan di lapangan, massa aksi berkumpul sejak pukul 16.00 WIB.

Aksi menyampaikan aspirasi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Jaga Warga DIY.

Sejumlah aspirasi disampaikan massa aksi, mulai dari militerisme di tanah Papua hingga kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang dinilai bermasalah.

Mereka juga menyoroti upaya elit pemerintah yang berusaha membenturkan antarsesama masyarakat hingga terjadi perpecahan.

Selain berorasi, massa aksi menegaskan bahwa mereka memanfaatkan ruang fasilitas umum tersebut untuk memainkan permainan, bersantai dan bercanda gurau.

Sebagai bentuk protes, sebagian massa aksi juga menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang di sudut-sudut perempatan Jalan Sudirman.

Aksi ini sendiri terpantau masih berlangsung hingga pukul 19.00 WIB dengan kondusif. (mcr25/jpnn)