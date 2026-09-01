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Ratusan Mahasiswa Jogja Demo di Perempatan Gramedia

Selasa, 01 September 2026 – 21:02 WIB
Ratusan Mahasiswa Jogja Demo di Perempatan Gramedia - JPNN.com Jogja
Demonstrasi mahasiswa di perempatan Gramedia Jalan Sudirman, Kota Yogyakarta pada Selasa (1/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa Jogja menggelar aksi di perempatan Gramedia, Jalan Sudirman, Kota Yogyakarta pada Selasa (1/9).

Mereka membawa berbagai tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat. 

Aksi dari elemen mahasiswa dari sejumlah kampus di Jogja itu dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung hingga malam hari.

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Mereka menduduki ruang di jalan raya tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan keresahannya.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa (Sema) Universitas Gadjah Mada (UGM), Bintang Mesa mengungkapkan alasan memilih lokasi perempatan strategis di jantung Yogyakarta tersebut. 

"Perempatan Gramedia merupakan titik vital dan juga harapannya apa yang diaspirasikan bisa mewakili orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi," kata Mesa.

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Selain itu, mereka juga menyoroti upaya elit dalam membenturkan sesama masyarakat sipil. Mereka menyayangkan hal tersebut.

Mereka menilai pengamanan seharusnya dijalankan oleh kepolisian, tetapi saat ini kehadiran organisasi masyarakat (ormas) dianggap sebagai upaya memecah belah. (mcr25/jpnn)

Ratusan mahasiswa di Jogja turun ke jalan, kritisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   mahasiswa Jogja demo jogja perempatan gramedia demo mahasiswa demo mahasiswa jogja

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