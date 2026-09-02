Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Rabu 2 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah DI Yogyakarta melalui Satpas Polresta Sleman dan Sat Lantas Polres Gunungkidul kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat pada hari ini, Rabu (2/9/2026).

Layanan SIM Keliling dan gerai khusus ini disediakan untuk mempermudah perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C tanpa harus datang ke kantor Satpas pusat.

Khusus untuk permohonan SIM baru, pemohon tetap diharuskan mendatangi kantor Satpas utama di wilayah masing-masing.

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM hari ini, Rabu 2 September 2026:

Wilayah Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB (Melayani SIM Baru & Perpanjangan)

SIM Corner MPP (Mall Pelayanan Publik) Kab. Sleman: 08.00 – 11.00 WIB (Khusus Perpanjangan SIM A & C)

Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: 08.00 – 11.00 WIB (Melayani SIM Baru & Perpanjangan)

SIMPITU (Toserba Sambipitu, Patuk): 09.00 WIB – Selesai (Khusus Perpanjangan SIM A & C)

Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa berkas persyaratan berikut:

E-KTP asli dan fotokopi sebanyak 3 lembar.

SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopi 3 lembar.

Surat keterangan kir kesehatan dokter (tersedia di lokasi).

Surat keterangan tes psikologi (tersedia di lokasi).

Tanda bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS/JKN).

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan memastikan seluruh berkas administrasi telah lengkap agar proses perpanjangan berjalan lancar. (mar3/jpnn)