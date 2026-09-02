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Respons UGM Soal Mahasiswanya yang Terluka Saat Demo di Perempatan Gramedia

Rabu, 02 September 2026 – 17:34 WIB
Respons UGM Soal Mahasiswanya yang Terluka Saat Demo di Perempatan Gramedia - JPNN.com Jogja
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sudjito saat jumpa pers pada Rabu (2/9). Foto: Humas UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menyayangkan insiden yang dialami oleh mahasiswanya saat aksi unjuk rasa di perempatan Gramedia, Jalan Sudirman, Kota Yogyakarta pada Selasa (1/9).

Setidaknya ada lima mahasiswa UGM yang terluka saat aksi kemarin.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sudjito menekankan tanggung jawab kepolisian dalam melindungi massa aksi.

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"Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan memang secara hukum harus dilakukan,” kata Arie, Rabu (2/9).

Ia menyoroti adanya upaya membenturkan mahasiswa peserta aksi dengan elemen masyarakat.

“Saya berharap Yogyakarta anti kekerasan. Yogyakarta terus mencerminkan kebebasan orang mengekspresikan dan menyampaikan sesuatu dalam melihat situasi sosial," ujarnya.

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Direktur Kemahasiswaan UGM Hempri Suyatna mengatakan massa aksi dari kampusnya bergerak sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurutnya, kondisi mulai tidak kondusif saat pukul 19.00 WIB setelah muncul provokasi.

Wakil rektor UGM menyayangkan adanya korban luka dalam aksi damai di perempatan Gramedia.
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TAGS   UGM mahasiswa UGM demo jogja wakil Rektor demo jogja memanggil demo mahasiswa jogja

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