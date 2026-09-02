JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kunjungan Wisata ke Jogja Melonjak, tetapi Hunian Hotel Malah Turun

Kunjungan Wisata ke Jogja Melonjak, tetapi Hunian Hotel Malah Turun

Rabu, 02 September 2026 – 20:15 WIB
Kunjungan Wisata ke Jogja Melonjak, tetapi Hunian Hotel Malah Turun - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jumlah kunjungan wisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi salah satu destinasi favorit, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Yogyakarta sejak Januari hingga Juli 2026 tumbuh 9,15 persen.

BPS mencatat pada Juli lalu, jumlah kunjungan wisata bahkan menembus 4,28 juta perjalanan.

Pelaksana Tugas (Plt) BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pencapaian tersebut tumbuh 0,50 persen dibandingkan Juni 2026, serta melonjak tajam hingga 21,68 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Juli 2025.

Baca Juga:

"Secara akumulatif dari Januari hingga Juli 2026, total perjalanan wisnus ke DIY telah mencapai 26,75 juta perjalanan atau tumbuh 9,15 persen dibanding periode tahun sebelumnya," terang Endang di Yogyakarta.

Ia mengatakan lonjakan kunjungan ini didorong oleh berbagai faktor pendukung.

Momentum liburan sekolah menjadi faktor penentu melonjaknya jumlah kunjungan ke Jogja.

Baca Juga:

Selain itu, maraknya penyelenggaraan festival seni, kegiatan budaya, serta agenda olahraga berskala besar di seluruh wilayah DIY sepanjang bulan Juli juga menjadi daya tarik wisatawan.

Meski angka kunjungan wisatawan domestik dan asing mengalami tren positif, data BPS DIY menunjukkan dinamika unik pada sektor akomodasi.

Jumlah kunjungan wisata di Jogja selama masa liburan sekolah melonjak, tetapi tidak diikuti oleh jumlah hunian hotel.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   wisata jogja okupansi hotel wisata Yogyakarta bps diy okupansi hotel jogja jumlah kunjungan wisata di jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU