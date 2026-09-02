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Aksi Menolak Ekspor Monyet Ekor Panjang untuk Objek Penelitian

Rabu, 02 September 2026 – 22:08 WIB
Aksi Menolak Ekspor Monyet Ekor Panjang untuk Objek Penelitian - JPNN.com Jogja
Aksi unjuk rasa menolak ekspor monyet ekor panajng. Foto: Forum United For Primates

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat sipil bersama jaringan organisasi perlindungan satwa Forum United For Primates menggelar aksi serentak di Jakarta dan Yogyakarta pada Selasa (1/9) untuk mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).

Aksi ini dipicu oleh kembali diterbitkannya kuota ekspor 1.928 monyet ekor panjang pada tahun 2026 untuk kebutuhan penelitian dan uji coba laboratorium biomedis luar negeri, setelah sempat terhenti sejak 2022.

Bertepatan dengan Hari Primata Internasional, perwakilan forum mendatangi Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Jakarta.

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Mereka menyerahkan surat resmi dan petisi yang diinisiasi oleh JAAN, Action for Primates, dan Lady Freethinker dengan dukungan lebih dari 46.565 tanda tangan.

"Ketika spesies yang sudah berstatus terancam punah kembali mendapatkan kuota ekspor untuk pengujian toksisitas, pemerintah perlu mempertanyakan apakah kebijakan ini masih dapat dibenarkan," kata Angelina Pane, perwakilan Forum United For Primates.

Di Yogyakarta, aksi damai digelar di Titik Nol Kilometer dengan melibatkan publik, seniman, hingga pegiat satwa seperti Bandizt yang juga bassis band Shaggydog.

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Seniman Wanggi Hoed menampilkan pertunjukan pantomim dari dalam kandang besar bersama pemeran berkostum Hanoman, mengkritik praktik uji laboratorium usang yang mengorbankan primata.

“Manusia dan spesies lain hidup bersama di dunia yang sama. Ketika monyet diekspor untuk eksperimen laboratorium dan mengalami rasa sakit yang sebenarnya tidak diperlukan, bagi saya ada harmoni yang hilang dalam hubungan manusia dengan spesies lain. Semua yang hidup berhak untuk hidup dan berada di habitatnya,” ujar Wanggi Hoed.

Organisasi perlindungan satwa di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes kebijakan ekspor monyet ekor panjang.
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TAGS   monyet ekor panjang ekspor monyet ekor panjang populasi monyet ekor panjang animal Friends Jogja

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